Кошкадерова Мария Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкадерова Мария Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1918 г.р.
1920 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1918

Сын: Кошкадеров Петр

Отец ребёнка: Кошкадеров Филимон Дмитриевич

Емантаево
Рождение ребёнка
1920

Сын: Кошкадеров Василий Макар

Отец ребёнка: Кошкадеров Филимон Дмитриевич

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошкадеров Филимон Дмитриевич

Емантаево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошкадеров Филимон Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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