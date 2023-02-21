Кошкадерова Мария Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1918
Сын: Кошкадеров Петр
Отец ребёнка: Кошкадеров Филимон Дмитриевич
Емантаево
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Кошкадеров Филимон Дмитриевич
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошкадеров Филимон Дмитриевич
Емантаево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошкадеров Филимон Дмитриевич
Смерть
Неизвестно