(Мордовина) Ульяна Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Мордовин Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шиганова) Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Шиганов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шиганов Григорий
Рождение ребёнка
26.03.1908
Дочь: (Шиганова) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Шиганов Григорий
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Шиганов Григорий
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Шиганов Григорий
Смерть
1957