(Мордовина) Ульяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мордовина) Ульяна Ефимовна

Место рождения

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Мордовин Ефим

Мать: не указана

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шиганова) Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Шиганов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиганов Григорий

Рождение ребёнка
26.03.1908

Дочь: (Шиганова) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Шиганов Григорий

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Шиганов Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Шиганов Григорий

Рождение ребёнка
1921

Сын: Шиганов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Шиганов Григорий

Смерть
1957

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