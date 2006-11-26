Беглов Спартак Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беглов Спартак Иванович

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Место рождения

Сасово, город Сасово, Рязанская область

Дата рождения

25.08.1924

Дата смерти

26.11.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Сасово, город Сасово, Рязанская область
Место жительства
С 1944 по 1956
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1956 по 1960
г. Лондон, Великобритания
Место жительства
С 1960 по 2006
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.11.2006
Москва, город федерального значения Москва
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