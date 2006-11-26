Беглов Спартак Иванович
Место рождения
Дата рождения25.08.1924
Дата смерти26.11.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1944 по 1956
Место жительства
С 1956 по 1960
г. Лондон, Великобритания
Место жительства
С 1960 по 2006
Смерть
26.11.2006