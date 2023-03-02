Грязных Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Грязных Дорофей
Мать: Грязных Анна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Грязных Матрена
Мать ребёнка: Грязных Мавра
Рождение ребёнка
1789
Сын: Грязных Корнил
Мать ребёнка: Грязных Мавра
Рождение ребёнка
1791
Сын: Грязных Иван
Мать ребёнка: Грязных Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грязных Мавра
Смерть
Неизвестно