Грязных Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грязных Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Грязных Дорофей

Мать: Грязных Анна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Грязных Матрена

Мать ребёнка: Грязных Мавра

Рождение ребёнка
1789

Сын: Грязных Корнил

Мать ребёнка: Грязных Мавра

Рождение ребёнка
1791

Сын: Грязных Иван

Мать ребёнка: Грязных Мавра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грязных Мавра

Смерть
Неизвестно
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