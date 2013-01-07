Стороженко (Власенко) Александра Демьяновна
Место рожденияс. Червоно-Полтавка, Н. дуванский район, Ворошиловградская обл.
Дата рождения09.08.1924
Дата смерти07.01.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1924
с. Червоно-Полтавка, Н. дуванский район, Ворошиловградская обл.
Бракосочетание
04.02.1954
Переселение в 1940 г. в Сибирь в Оконешниковскйи район омской области, затем в ст. Колонию. В 1943 г. уехала в г.Омск
Рождение ребёнка
17.12.1955
Дочь: Калач Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Стороженко Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
19.03.1959
Дочь: Окунева Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Стороженко Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
23.08.1960
Дочь: Гавриленко Елена Федоровна
Отец ребёнка: Стороженко Федор Сергеевич
Смерть
07.01.2013