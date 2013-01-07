Стороженко (Власенко) Александра Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стороженко (Власенко) Александра Демьяновна

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Место рождения

с. Червоно-Полтавка, Н. дуванский район, Ворошиловградская обл.

Дата рождения

09.08.1924

Дата смерти

07.01.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1924

Отец: Власенко Демьян Степанович

Мать: Власенко Мария Савельевна

с. Червоно-Полтавка, Н. дуванский район, Ворошиловградская обл.
Бракосочетание
04.02.1954

Муж: Стороженко Федор Сергеевич

Омск, город Омск, Омская область
Переселение в 1940 г. в Сибирь в Оконешниковскйи район омской области, затем в ст. Колонию. В 1943 г. уехала в г.Омск
Рождение ребёнка
17.12.1955

Дочь: Калач Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Стороженко Федор Сергеевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
19.03.1959

Дочь: Окунева Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Стороженко Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
23.08.1960

Дочь: Гавриленко Елена Федоровна

Отец ребёнка: Стороженко Федор Сергеевич

Смерть
07.01.2013
Омск, город Омск, Омская область
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