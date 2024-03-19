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Худяков Александр Макарович

Место рождения

Бубенщиково, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Худяков Макар Иванович

Мать: Токарева Худякова Феклиста Ефимовна

Бубенщиково, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
20.01.1915

Жена: Протопопова Худякова Анастасия Петровна

Александровская старообрядческая община поморского согласия
Рождение ребёнка
23.11.1915

Сын: Худяков Андрей Александрович

Мать ребёнка: Протопопова Худякова Анастасия Петровна

Бубенщиково, Новосибирский округ, Сибирский край
крещение 07.12.1915г Александровская старообрядческая община поморского согласия
Рождение ребёнка
26.08.1918

Дочь: Худякова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Протопопова Худякова Анастасия Петровна

Бубенщиково, Новосибирский округ, Сибирский край
крещение 08.09.1918г Александровская старообрядческая община поморского согласия
Смерть
Неизвестно

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