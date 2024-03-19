Худяков Александр Макарович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
20.01.1915
Александровская старообрядческая община поморского согласия
Рождение ребёнка
23.11.1915
Сын: Худяков Андрей Александрович
Мать ребёнка: Протопопова Худякова Анастасия Петровна
крещение 07.12.1915г Александровская старообрядческая община поморского согласия
Рождение ребёнка
26.08.1918
Дочь: Худякова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Протопопова Худякова Анастасия Петровна
крещение 08.09.1918г Александровская старообрядческая община поморского согласия
Смерть
Неизвестно