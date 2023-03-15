Иванников Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванников Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1963

Дочь: Воронина Ирина

Мать ребёнка: Иванникова Валентина Георгиевна

Рождение ребёнка
07.06.?

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Иванникова Валентина Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванникова Валентина Георгиевна

Место жительства
Неизвестно
Плотава, Алейский муниципальный район, Алтайский край
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