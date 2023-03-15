Иванников Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1963
Дочь: Воронина Ирина
Мать ребёнка: Иванникова Валентина Георгиевна
Рождение ребёнка
07.06.?
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Иванникова Валентина Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Плотава, Алейский муниципальный район, Алтайский край