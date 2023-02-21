Наумова (Власюк) Оксана Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Власюк) Оксана Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1972

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1948 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1972

Отец: Власюк Алексей

Мать: Власюк Любовь Ильинична

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