Андреев Лукъян Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Лукъян Николаевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Около 1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929

Отец: Андреев Никон Григорьевич

Мать: Андреева Степанида Анохриевна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Цнори
Рождение ребёнка
Около 1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Цнори
Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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