Андреев Лукъян Николаевич
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929
Россия
Рождение ребёнка
Около 1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Цнори
Рождение ребёнка
Около 1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Цнори
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно