Любимов Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения26.01.1830 ст.
Дата смерти06.05.1897 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1830 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Википедия | https://ru.wikipedia.org/wiki/Любимов,_Николай_Алексеевич
Упоминание
Неизвестно
Хронос. Всемирная история в интернете | http://hrono.ru/biograf/bio_l/ljubimov_na.html
Работа или профессия
Неизвестно
Физик, публицист
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Доррер (Любимова) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Любимова (Зайковская) Екатерина Дмитриевна
Год рождения указан, исходя из возраста (29 лет) в метрической записи о свадьбе.
Рождение ребёнка
23.02.1864 ст.
Сын: Любимов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Любимова (Зайковская) Екатерина Дмитриевна
Смерть
06.05.1897 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Рак предстательной железы
Похороны
09.05.1897 ст.
Никольское кладбище Александро-Невской лавры, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Великий Князь Николай Михайлович. Петербургский некрополь | Составитель - В. Саитов | т.2 с.718 | Любимовъ, Николай Алексѣевичъ, заслуженный профессоръ, тайн. сов., р. въ Москвѣ 26 января 1830, ум. 6 ... Показать все