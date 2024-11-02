Шадрина (Лебедева) Клавдия Георгиевна (Егоровна)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шадрин Анатолий
Место жительства
Неизвестно
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шадрин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шадрин Анатолий
Смерть
Неизвестно