Шадрина (Лебедева) Клавдия Георгиевна (Егоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШадрина (Лебедева) Клавдия Георгиевна (Егоровна)

Шадрина (Лебедева) Клавдия Георгиевна (Егоровна)

Место рождения

Нужата, город Шахунья, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебедев Егор Николаевич

Мать: Лебедева (Голубева) Александра Давыдовна

Нужата, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрин Анатолий

Место жительства
Неизвестно
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шадрин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шадрин Анатолий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.