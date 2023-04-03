Мутовкин Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мутовкин Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седов Степан Валерьевич

Мать ребёнка: Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седов Иван Валерьевич

Мать ребёнка: Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мутовкин Дмитрий Валерьевич

Мать ребёнка: Ольга Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
водитель
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