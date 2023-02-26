Сосненко-Жутник Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
29.07.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сосненко Валерия Олеговна
Отец ребёнка: Сосненко Олег Анатольевич
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сосненко Анастасия Олеговна
Отец ребёнка: Сосненко Олег Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно