Сосненко-Жутник Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосненко-Жутник Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.?

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сосненко Валерия Олеговна

Отец ребёнка: Сосненко Олег Анатольевич

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сосненко Анастасия Олеговна

Отец ребёнка: Сосненко Олег Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосненко Олег Анатольевич

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