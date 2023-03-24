Будрик Борис Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будрик Борис Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Будрик Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1914

Дочь: Одувалина Серафима Борисовна

Мать ребёнка: Будрик ?

Рождение ребёнка
1918

Сын: Будрик Владимир Борисович

Мать ребёнка: Будрик ?

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будрик ?

Смерть
Неизвестно
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