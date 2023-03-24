Будрик Борис Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Будрик Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1914
Дочь: Одувалина Серафима Борисовна
Мать ребёнка: Будрик ?
Даугавпилс, Daugavpils
Рождение ребёнка
1918
Сын: Будрик Владимир Борисович
Мать ребёнка: Будрик ?
Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Будрик ?
Смерть
Неизвестно