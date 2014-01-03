Спиридонов Валентин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпиридонов Валентин Николаевич

Спиридонов Валентин Николаевич

Место рождения

Сюльта, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

05.02.1956

Дата смерти

03.01.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1956

Отец: Спиридонов Николай Павлович

Мать: Спиридонова Мария Гавриловна

Сюльта, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Владимир Валентинович

Мать ребёнка: Спиридонова Альбина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Николай Валентинович

Мать ребёнка: Спиридонова Альбина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Олег Валентинович

Мать ребёнка: Спиридонова Альбина Петровна

Рождение ребёнка
05.07.1978

Дочь: Вислогузова Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: Спиридонова Альбина Петровна

Сарагаш, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
03.01.2014
Интикуль, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.