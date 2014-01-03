Спиридонов Валентин Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.02.1956
Дата смерти03.01.2014
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Владимир Валентинович
Мать ребёнка: Спиридонова Альбина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Николай Валентинович
Мать ребёнка: Спиридонова Альбина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Олег Валентинович
Мать ребёнка: Спиридонова Альбина Петровна
Рождение ребёнка
05.07.1978
Дочь: Вислогузова Наталья Валентиновна
Мать ребёнка: Спиридонова Альбина Петровна
Сарагаш, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
03.01.2014
Интикуль, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край