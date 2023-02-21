Зорькина Татьяна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорькина Татьяна Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.11.1973

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Гуляева Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Зорькин Матвей Степанович

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каргина Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Зорькин Матвей Степанович

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рискина Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Зорькин Матвей Степанович

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Учуева Акулина Матвеевна

Отец ребёнка: Зорькин Матвей Степанович

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорькин Матвей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чукурова Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Зорькин Матвей Степанович

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боричева Антонина Матвеевна

Отец ребёнка: Зорькин Матвей Степанович

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
04.11.1973
Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
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