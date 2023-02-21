Зорькина Татьяна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.11.1973
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Гуляева Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Зорькин Матвей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каргина Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Зорькин Матвей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рискина Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Зорькин Матвей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Учуева Акулина Матвеевна
Отец ребёнка: Зорькин Матвей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чукурова Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Зорькин Матвей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боричева Антонина Матвеевна
Отец ребёнка: Зорькин Матвей Степанович
Смерть
04.11.1973