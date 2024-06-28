Гузман Марк Натанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузман Марк Натанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Львова Анюта Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гузман Яков Маркович

Мать ребёнка: Львова Анюта Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гузман Арон Маркович

Мать ребёнка: Львова Анюта Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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