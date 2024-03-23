Слободина Пелагия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1932
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Слободин) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Слободин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слободин Никита Николаевич
Отец ребёнка: Слободин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Слободин Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1894
Сын: Слободин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Слободин Николай Васильевич
Смерть
1932