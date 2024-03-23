Слободина Пелагия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слободина Пелагия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

БН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Слободин) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Слободин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободин Никита Николаевич

Отец ребёнка: Слободин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Слободин Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слободин Николай Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1894

Сын: Слободин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Слободин Николай Васильевич

Смерть
1932

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