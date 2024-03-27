Магадеева (Суракова) Гузель
Место рожденияг. Снежинск (Челябинская область)
Дата рождения04.07.197
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.197
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Магадеева) Регина Венеровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.02.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности