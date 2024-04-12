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Ксения Яковлева

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Около 1844 г.р.
Около 1846 г.р.
Около 1849 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
05.09.1841

Муж: Павел Феоктистов

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Witnesses:Трофим Феоктистов, Тит Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Илья Павлов

Отец ребёнка: Павел Феоктистов

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Василиса Павлова

Отец ребёнка: Павел Феоктистов

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Павел Феоктистов

Смерть
После 1858
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
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