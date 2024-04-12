Ксения Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Бракосочетание
05.09.1841
Муж: Павел Феоктистов
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Witnesses:Трофим Феоктистов, Тит Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Илья Павлов
Отец ребёнка: Павел Феоктистов
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Василиса Павлова
Отец ребёнка: Павел Феоктистов
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Павел Феоктистов
Смерть
После 1858
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино