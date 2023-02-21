Фатеева Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатеева Анна Максимовна

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Место рождения

Рязанская область Спасский район деревня Ухорская.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязанская область Спасский район деревня Ухорская.
Рождение ребёнка
28.05.1925

Дочь: Гончарова Мария Егоровна

Отец ребёнка: Фатеев Егор( Георгий) Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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