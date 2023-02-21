Фатеева Анна Максимовна
Место рожденияРязанская область Спасский район деревня Ухорская.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рязанская область Спасский район деревня Ухорская.
Рождение ребёнка
28.05.1925
Дочь: Гончарова Мария Егоровна
Отец ребёнка: Фатеев Егор( Георгий) Тимофеевич
Смерть
Неизвестно