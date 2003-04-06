Шмонин Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмонин Борис Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1937

Дата смерти

06.04.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алевтина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алевтина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алевтина Михайловна

Смерть
06.04.2003
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