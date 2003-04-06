Шмонин Борис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1937
Дата смерти06.04.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алевтина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алевтина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алевтина Михайловна
Смерть
06.04.2003