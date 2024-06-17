Родина (Хрисанфова) Александра Алекандровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.05.1902 ст.
Муж: Родин Павел Федоров
Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1902 год Ф. 496. Оп. 52. Д. 4. с. 251-254. https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410674#431 Нефедовской волости дер. Голенина крестьянин Павел Федо... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1906
Дочь: Родина Анна Павловна
Отец ребёнка: Родин Павел Федоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1907
Отец ребёнка: Родин Павел Федоров
Рождение ребёнка
08.10.1909
Отец ребёнка: Родин Павел Федоров
Деревни Голенина крестьянин Павел Федоров Родин и законная жена его Александра Александрова, оба православные. Воспреемники: той же деревни крестьянин Иоанн Димитриев Крысанов. Таинство крещения: св... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1912
Дочь: Родина Валентина Павловна
Отец ребёнка: Родин Павел Федоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1915
Отец ребёнка: Родин Павел Федоров
Упоминание
1917
Испов. ведомость Николаевской Карачевской церкви, 1917 год 33 года
Смерть
Неизвестно