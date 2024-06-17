Родина (Хрисанфова) Александра Алекандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родина (Хрисанфова) Александра Алекандровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1880 г.р.

Дети

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.05.1902 ст.

Муж: Родин Павел Федоров

Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1902 год Ф. 496. Оп. 52. Д. 4. с. 251-254. https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410674#431 Нефедовской волости дер. Голенина крестьянин Павел Федо... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1906

Дочь: Родина Анна Павловна

Отец ребёнка: Родин Павел Федоров

Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Вычислено 1907

Сын: Родин Владимир Павлов

Отец ребёнка: Родин Павел Федоров

Рождение ребёнка
08.10.1909

Сын: Родин Александр Павлович

Отец ребёнка: Родин Павел Федоров

Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
Деревни Голенина крестьянин Павел Федоров Родин и законная жена его Александра Александрова, оба православные. Воспреемники: той же деревни крестьянин Иоанн Димитриев Крысанов. Таинство крещения: св... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1912

Дочь: Родина Валентина Павловна

Отец ребёнка: Родин Павел Федоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1915

Сын: Родин Василий Павлович

Отец ребёнка: Родин Павел Федоров

Упоминание
1917
Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
Испов. ведомость Николаевской Карачевской церкви, 1917 год 33 года
Смерть
Неизвестно

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