Бушуева Пелагия Ипатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБушуева Пелагия Ипатова

Бушуева Пелагия Ипатова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1848 и 1850 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1881 ст.

Дочь: Матрона Василиева

Отец ребёнка: Бушуев Василий Тихонов

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 118а стр. АП 71
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушуев Василий Тихонов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close