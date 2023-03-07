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Лейфер Борис

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Место рождения

Ивано-Франковск, Івано-Франківська область

Дата рождения

25.06.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивано-Франковск, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
15.07.1983

Дочь: Алексадра

Мать ребёнка: Гусева Людмила

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.11.1989

Дочь: Овсянникова Ирина

Мать ребёнка: Гусева Людмила

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Развод
Неизвестно

Жена: Гусева Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Людмила

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