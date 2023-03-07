Лейфер Борис
Место рождения
Дата рождения25.06.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1983
Дочь: Алексадра
Мать ребёнка: Гусева Людмила
Рождение ребёнка
29.11.1989
Дочь: Овсянникова Ирина
Мать ребёнка: Гусева Людмила
Развод
Неизвестно
Жена: Гусева Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Людмила