Устюжанинова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1932
Дата смерти2022
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.11.1962
Сын: Устюжанинов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устюжанинов Николай Иванович
Отец ребёнка: Устюжанинов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынюк Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Устюжанинов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аликина Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Устюжанинов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устюжанинов Иван Иванович
Отец ребёнка: Устюжанинов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Ивановна
Отец ребёнка: Устюжанинов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Устюжанинов Иван
Смерть
2022