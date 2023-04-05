Устюжанинова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанинова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1932

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1962

Сын: Устюжанинов Владимир Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устюжанинов Николай Иванович

Отец ребёнка: Устюжанинов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынюк Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Устюжанинов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аликина Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Устюжанинов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устюжанинов Иван Иванович

Отец ребёнка: Устюжанинов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Ивановна

Отец ребёнка: Устюжанинов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устюжанинов Иван

Смерть
2022
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