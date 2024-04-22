Николаева (Исаева) Евдокия Иоанновна
Место рождения
Дата рождения21.02.1884 ст.
Дата смертиПосле 1943
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1884 ст.
Отец: Иоанн Александрович
Мать: Агапия Игнатьевна
Свид. 907 выд. 21.11.1938г.
Крещение
22.02.1884 ст.
Восприемники: д.Софронова Иван Игнатьев(ич), с.Синжан кр.дочь Анастасия Климов(н)а ГАВО 590-12-351с.189об-190
Бракосочетание
11.05.1903 ст.
Поручители по жениху крестьяне д. Ратново Василий Иоаннов Николаев, села Коровино Михаил Иаковлев Козлов. По невесте: крестьяне села Синжан Павел Евдокимов Гуляев и Михаил Прокопиев Шипунов. Ф.590-12-... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Николаев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Николаев Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
04.02.1906
Дочь: Большакова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Николаев Алексей Никифорович
Свид.о рождении выдано 17.01.1945г.
Рождение ребёнка
19.01.1908 ст.
Сын: Николаев Аркадий Алексеевич
Отец ребёнка: Николаев Алексей Никифорович
ГАВО Ф. 590 Оп. 12 Д. 245 с.128об.-129
Рождение ребёнка
10.05.1911 ст.
Дочь: Николаева Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Николаев Алексей Никифорович
ГАВО 590-12-245 л.209об.-210
Рождение ребёнка
С 1920 по 1921
Отец ребёнка: Николаев Алексей Никифорович
Место жительства
С 1939 по 1943
Смерть
После 1943