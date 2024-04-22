Николаева (Исаева) Евдокия Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Исаева) Евдокия Иоанновна

Место рождения

Синжаны, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

21.02.1884 ст.

Дата смерти

После 1943

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1884 ст.

Отец: Иоанн Александрович

Мать: Агапия Игнатьевна

Синжаны, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Свид. 907 выд. 21.11.1938г.
Крещение
22.02.1884 ст.
Синжаны, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Восприемники: д.Софронова Иван Игнатьев(ич), с.Синжан кр.дочь Анастасия Климов(н)а ГАВО 590-12-351с.189об-190
Бракосочетание
11.05.1903 ст.

Муж: Николаев Алексей Никифорович

Коровино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Поручители по жениху крестьяне д. Ратново Василий Иоаннов Николаев, села Коровино Михаил Иаковлев Козлов. По невесте: крестьяне села Синжан Павел Евдокимов Гуляев и Михаил Прокопиев Шипунов. Ф.590-12-... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Николаев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Николаев Алексей Никифорович

Ратново, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.02.1906

Дочь: Большакова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Николаев Алексей Никифорович

Синжаны, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Свид.о рождении выдано 17.01.1945г.
Рождение ребёнка
19.01.1908 ст.

Сын: Николаев Аркадий Алексеевич

Отец ребёнка: Николаев Алексей Никифорович

Ратново, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
ГАВО Ф. 590 Оп. 12 Д. 245 с.128об.-129
Рождение ребёнка
10.05.1911 ст.

Дочь: Николаева Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Николаев Алексей Никифорович

Ратново, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 590-12-245 л.209об.-210
Рождение ребёнка
С 1920 по 1921

Сын: Николаев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Николаев Алексей Никифорович

Ратново, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1939 по 1943
Коровино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
После 1943
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