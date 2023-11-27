Ананьина (Незнаенко) Людмила Леонидовна
Место рождения
Дата рождения16.03.1938
Дата смерти27.11.2023
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1938
Рождение ребёнка
26.09.1962
Дочь: Харлова Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Ананьин Юрий Георгиевич
Рождение ребёнка
27.07.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ананьин Юрий Георгиевич
Смерть
27.11.2023
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область