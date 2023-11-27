Ананьина (Незнаенко) Людмила Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьина (Незнаенко) Людмила Леонидовна

Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

16.03.1938

Дата смерти

27.11.2023

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ис
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1938

Отец: Незнаенко Леонид Никитович

Мать: Гаврилова Анна Степановна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.09.1962

Дочь: Харлова Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Ананьин Юрий Георгиевич

Рождение ребёнка
27.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ананьин Юрий Георгиевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
27.11.2023
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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