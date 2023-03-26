Федосия Осиповна
Место рождениядеревня Пыжова, Себежский уезд, Витебская губерния
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Пыжова, Себежский уезд, Витебская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1978
Сын: Маслобоев Борис Захарович
Отец ребёнка: Маслобоев Захарий Прокопьевич
Поддачи, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно