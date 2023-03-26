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Федосия Осиповна

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Место рождения

деревня Пыжова, Себежский уезд, Витебская губерния

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТМ
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Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Пыжова, Себежский уезд, Витебская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1978

Сын: Маслобоев Борис Захарович

Отец ребёнка: Маслобоев Захарий Прокопьевич

Поддачи, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно
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