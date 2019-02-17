Шиляев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиляев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1961

Дата смерти

17.02.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.02.1982

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.02.1990

Сын: Шиляев Николай Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.09.1992

Сын: Шиляев Александр Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.02.2019

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