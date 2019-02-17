Шиляев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1961
Дата смерти17.02.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.02.1982
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.02.1990
Сын: Шиляев Николай Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.09.1992
Сын: Шиляев Александр Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.02.2019