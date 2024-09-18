Пахомова Мария Евфимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 26 поз. - 82
Рождение ребёнка
04.07.1901
Сын: Пахомов Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Пахомов Дмитрий Григорьевич
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 26_04.07.1901_крещение-05.07.1901 пол_М_ запись - 82 род. Андрей в село Брусенцево у крестьянин Пахомов Дмитрий Григорьев и законная жена Мар... Показать все
Смерть
Неизвестно