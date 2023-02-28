Ключник Галина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения26.05.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1952
Рождение ребёнка
29.04.1978
Сын: Щербаков Андрей Валерьевич
Отец ребёнка: Щербаков Валерий Валентинович
Рождение ребёнка
14.08.1979
Дочь: Симонова Кристина Валерьевна
Отец ребёнка: Щербаков Валерий Валентинович
Рождение ребёнка
12.08.1982
Сын: Щербаков Антон Валерьевич
Отец ребёнка: Щербаков Валерий Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно