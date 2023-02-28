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Ключник Галина Ефимовна

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Место рождения

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

Дата рождения

26.05.1952

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1952

Отец: Ключник Ефим Евстафьевич

Мать: Ключник Валентина Васильевна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.04.1978

Сын: Щербаков Андрей Валерьевич

Отец ребёнка: Щербаков Валерий Валентинович

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.08.1979

Дочь: Симонова Кристина Валерьевна

Отец ребёнка: Щербаков Валерий Валентинович

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.08.1982

Сын: Щербаков Антон Валерьевич

Отец ребёнка: Щербаков Валерий Валентинович

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Валерий Валентинович

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