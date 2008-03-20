Андрианов Андрей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианов Андрей Анатольевич

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.03.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрианов Анатолий Николаевич

Мать: Андрианова Мария Матвеевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
главный архитектор ЗАО "Проектный институт "Башкиргражданпроект"
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
20.03.2008
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
http://gorushko.livejournal.com/ | Вчера умер Андрианов, последний из трех братьев, архитектор, тоже писал стихи, но никогда их не публиковал, Николай Г...
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