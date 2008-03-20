Андрианов Андрей Анатольевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.03.2008
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
главный архитектор ЗАО "Проектный институт "Башкиргражданпроект"
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.03.2008
http://gorushko.livejournal.com/ | Вчера умер Андрианов, последний из трех братьев, архитектор, тоже писал стихи, но никогда их не публиковал, Николай Г...