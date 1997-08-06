Целищева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1929
Дата смерти06.08.1997
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1929
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислякова (Целищева) Надежда
Отец ребёнка: Целищев Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Целищев Ефим
Рождение ребёнка
18.11.1949
Сын: Целищев Владимир
Отец ребёнка: Целищев Ефим
Рождение ребёнка
26.10.1951
Дочь: Ульянович (Целищева) Татьяна
Отец ребёнка: Целищев Ефим
Смерть
06.08.1997
Похороны
Неизвестно