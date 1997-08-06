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Целищева Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1929

Дата смерти

06.08.1997

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1929

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислякова (Целищева) Надежда

Отец ребёнка: Целищев Ефим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Целищев Ефим

Рождение ребёнка
18.11.1949

Сын: Целищев Владимир

Отец ребёнка: Целищев Ефим

Рождение ребёнка
26.10.1951

Дочь: Ульянович (Целищева) Татьяна

Отец ребёнка: Целищев Ефим

Смерть
06.08.1997
Похороны
Неизвестно

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