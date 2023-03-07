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Озорнин Василий Матфеевич

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Место рождения

Малый Ут, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Озорнин Матфей

Мать: не указана

Малый Ут, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.05.1917

Сын: Озорнин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Озорнина Фекла Миронова

Верхний Тюш, Красноуфимский уезд, Пермская губерния
родители деревни Малого Ута, восприемники: Ута крестьянин Петр Иосифов Дружинин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Озорнина Фекла Миронова

Смерть
Неизвестно
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