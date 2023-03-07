Озорнин Василий Матфеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Озорнин Матфей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1917
Мать ребёнка: Озорнина Фекла Миронова
Верхний Тюш, Красноуфимский уезд, Пермская губерния
родители деревни Малого Ута, восприемники: Ута крестьянин Петр Иосифов Дружинин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Озорнина Фекла Миронова
Смерть
Неизвестно