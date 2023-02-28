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Гайнулла Галикаев

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1805

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Галикай

Мать: Хабиба Бикбовова

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1842

Сын: Мухаметвалий Гайнуллин

Мать ребёнка: Гульдюзюма

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Мухаметгарей Гайнуллин

Мать ребёнка: Гульдюзюма

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Зулиха Гайнуллина

Мать ребёнка: Гульдюзюма

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мархутямал Гайнуллин

Мать ребёнка: Гульдюзюма

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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