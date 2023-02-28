Гайнулла Галикаев
Место рождения
Дата рождения1805
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Галикай
Мать: Хабиба Бикбовова
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Гульдюзюма
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Гульдюзюма
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Зулиха Гайнуллина
Мать ребёнка: Гульдюзюма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мархутямал Гайнуллин
Мать ребёнка: Гульдюзюма
Место жительства
Неизвестно