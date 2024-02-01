Федоренко (Ковалева) Мария Порфировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти28.08.1944
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
30.08.1937
Дочь: Назаренко Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Федоренко Михаил Никифорович
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
06.10.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федоренко Михаил Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.08.1944
Россия, Георгиевск