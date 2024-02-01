Федоренко (Ковалева) Мария Порфировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоренко (Ковалева) Мария Порфировна

Федоренко (Ковалева) Мария Порфировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

28.08.1944

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Ковалев Порфирий Федорович

Мать: Ковалева Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
30.08.1937

Дочь: Назаренко Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Федоренко Михаил Никифорович

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
06.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоренко Михаил Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко Михаил Никифорович

Смерть
28.08.1944
Россия, Георгиевск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close