Zipershtein Daniel(Danik) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zipershtein Daniel(Danik)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Zipershtein Yakov(Yasha)

Мать: Zipershtein Fanya

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