Хрипунов (Неизвестно) Таисия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрипунов (Неизвестно) Таисия Петровна

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

26.08.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1908

Отец: Хрипунов Пётр Терентьевич

Мать: Хрипунов Мария Ивановна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1908
Крещение
29.08.1908
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Симбирская губ., Ардатовский у., Козловская вол., с.Лундинский-Майдан, Россия
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно
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