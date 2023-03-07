Хрипунов (Неизвестно) Таисия Петровна
Место рождения
Дата рождения26.08.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1908
Отец: Хрипунов Пётр Терентьевич
Мать: Хрипунов Мария Ивановна
МК п.Январцевский, 1908
Крещение
29.08.1908
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Симбирская губ., Ардатовский у., Козловская вол., с.Лундинский-Майдан, Россия
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно