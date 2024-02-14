Фахурбанат
Место рожденияд.Верхнее Балтаево Апастовского р-на РТ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Садыков Вагиз
Отец ребёнка: Шамсудинов Садык
Рождение ребёнка
1922
Сын: Садыков Салих
Отец ребёнка: Шамсудинов Садык
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шамсудинов Садык
Рождение ребёнка
1931
Сын: Садыков Равил
Отец ребёнка: Шамсудинов Садык
Рождение ребёнка
02.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шамсудинов Садык
Смерть
Неизвестно