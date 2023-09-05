Ангальт ПЕТЕР — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ангальт ПЕТЕР

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ангальт СОФИЯ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ангальт Анна +

Мать ребёнка: Ушакова Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ангальт АЛЕКСЕЙ

Мать ребёнка: Ушакова Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ангальт Матвей

Мать ребёнка: Ушакова Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ангальт Елена

Мать ребёнка: Ушакова Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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