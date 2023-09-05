Ангальт ПЕТЕР
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Ангальт СОФИЯ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ангальт Анна +
Мать ребёнка: Ушакова Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ангальт АЛЕКСЕЙ
Мать ребёнка: Ушакова Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ангальт Матвей
Мать ребёнка: Ушакова Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ангальт Елена
Мать ребёнка: Ушакова Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ушакова Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно