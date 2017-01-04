Еремин Юрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1938
Дата смерти04.01.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1966
Сын: Еремин Роман Юрьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
04.01.2017
Похороны
Неизвестно
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Раменское городское кладбище (старое)