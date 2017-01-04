Еремин Юрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремин Юрий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1938

Дата смерти

04.01.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1966

Сын: Еремин Роман Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.01.2017
Похороны
Неизвестно
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Раменское городское кладбище (старое)
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