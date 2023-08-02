Рощина (Борисова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рощина (Борисова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Борисов Дмитрий Архипович

Мать: Борисова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия

Отец ребёнка: Рощин Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рощин Виктор

Отец ребёнка: Рощин Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рощин Алексей

Отец ребёнка: Рощин Емельян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рощин Емельян

Смерть
Неизвестно
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