Рощина (Борисова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Борисов Дмитрий Архипович
Мать: Борисова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия
Отец ребёнка: Рощин Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рощин Виктор
Отец ребёнка: Рощин Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рощин Алексей
Отец ребёнка: Рощин Емельян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рощин Емельян
Смерть
Неизвестно