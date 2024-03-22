Зотов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зотов Василий Евтеевич
Мать: Зотова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зотова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зотова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Зотова Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зотова Антонина
Смерть
Неизвестно