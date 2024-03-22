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Зотов Николай Васильевич

Место рождения

Шувое, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зотов Василий Евтеевич

Мать: Зотова Матрена Ивановна

Шувое, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Зотова Антонина

Шувое, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зотова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Зотова Антонина

Богородское, Ликино-Дулёво, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зотова Антонина

Смерть
Неизвестно
Богородское, Ликино-Дулёво, Московская область
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