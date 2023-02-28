Масягутов Габдулсалих
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти1818
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Масягутов Масягут
Мать: Фатима
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Абдулхалик
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1811
Сын: Габдулсалихов Габдуляппар
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1818
Сын: Габдулсалихов Габдулгафар
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1818