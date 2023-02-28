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Масягутов Габдулсалих

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Место рождения

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Масягутов Масягут

Мать: Фатима

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Абдулхалик

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1808

Сын: Габдулсалихов АбдулВахит

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1811

Сын: Габдулсалихов Габдуляппар

Мать ребёнка: ?

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Габдулсалихов Габдулгафар

Мать ребёнка: ?

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1818
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
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