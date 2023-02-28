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Никифор Сергеев

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1766 ст.

Дата смерти

?.11.1826 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1721 г.р.

Мать

Около 1723 г.р.

Жена

1763 г.р.

Дети

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.

Отец: Сергей Иванов

Мать: Мавра Миронова

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Между 1783 и 1786 ст.

Жена: Фёкла Алексеева

Михайловское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анна Никифорова

Мать ребёнка: Фёкла Алексеева

Источник: Исповедные росписи церкви Архистратига Михаила,с. Михайловское, 1795 год (Ф.737 Оп.1 Д.3473)
Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Афанасий Никифоров

Мать ребёнка: Фёкла Алексеева

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Тихон Никифоров

Мать ребёнка: Фёкла Алексеева

Глотаево, Домодедово, Московская область
Смерть
?.11.1826 ст.
Глотаево, Домодедово, Московская область
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