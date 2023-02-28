Никифор Сергеев
Место рождения
Дата рождения1766 ст.
Дата смерти?.11.1826 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.
Отец: Сергей Иванов
Мать: Мавра Миронова
Бракосочетание
Между 1783 и 1786 ст.
Жена: Фёкла Алексеева
Михайловское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анна Никифорова
Мать ребёнка: Фёкла Алексеева
Источник: Исповедные росписи церкви Архистратига Михаила,с. Михайловское, 1795 год (Ф.737 Оп.1 Д.3473)
Рождение ребёнка
1802 ст.
Сын: Афанасий Никифоров
Мать ребёнка: Фёкла Алексеева
Рождение ребёнка
1805 ст.
Сын: Тихон Никифоров
Мать ребёнка: Фёкла Алексеева
Смерть
?.11.1826 ст.