Червякова (Грачева) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1853
Отец: Грачев Михаил Иванович
Мать: Грачева Матрёна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла Васильевна
Отец ребёнка: Червяков Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
10.03.1895
Дочь: Сурнина (Червякова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Червяков Василий Матвеевич
Старково, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно