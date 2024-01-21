Червякова (Грачева) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червякова (Грачева) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1853

Отец: Грачев Михаил Иванович

Мать: Грачева Матрёна Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла Васильевна

Отец ребёнка: Червяков Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
10.03.1895

Дочь: Сурнина (Червякова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Червяков Василий Матвеевич

Старково, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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