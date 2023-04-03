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Немальцев Владимир Иванович

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Место рождения

Самарская (Куйбышевская) область, п.Смышляевка, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)

Дата рождения

06.03.1953

Дата смерти

23.07.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1953

Отец: Немальцев Иван Николаевич

Мать: Немальцева Антонина Николаевна

Самарская (Куйбышевская) область, п.Смышляевка, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)
Смерть
23.07.1960
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Утонул в р.Самара
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