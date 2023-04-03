Немальцев Владимир Иванович
Место рожденияСамарская (Куйбышевская) область, п.Смышляевка, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)
Дата рождения06.03.1953
Дата смерти23.07.1960
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1953
Самарская (Куйбышевская) область, п.Смышляевка, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)
Смерть
23.07.1960
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Утонул в р.Самара