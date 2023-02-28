Теркин Владимир
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1975
Дочь: Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Жинова Татьяна Александровна
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно