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Теркин Владимир

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Место рождения

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
02.11.1975

Дочь: Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Жинова Татьяна Александровна

Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жинова Татьяна Александровна

Смерть
Неизвестно
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
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