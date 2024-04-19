Кириченко Алексей Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кириченко Трофим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1952
Сын: Кириченко Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Кириченко (Коровченко) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
17.09.1957
Дочь: Богданова (Ерёмина Кириченко) Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Кириченко (Коровченко) Мария Ивановна
Каменка, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.12.1963
Сын: Кириченко Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Кириченко (Коровченко) Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно