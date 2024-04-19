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Кириченко Алексей Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кириченко Трофим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириченко (Коровченко) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
14.03.1952

Сын: Кириченко Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Кириченко (Коровченко) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
17.09.1957

Дочь: Богданова (Ерёмина Кириченко) Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Кириченко (Коровченко) Мария Ивановна

Каменка, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.12.1963

Сын: Кириченко Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Кириченко (Коровченко) Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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